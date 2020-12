Sklep Epic Games rozdaje gry za darmo. Codziennie inną do końca roku

Sklep Epic Games dzielnie walczy o zainteresowanie klientów, rozdając regularnie dobre gry za darmo i umożliwiając korzystanie z kuponów obniżających cenę pozostałych gier.

Tym razem czeka nas kolejna akcja promocyjna, na której skorzystają gracze. Dziś możemy przypisać do konta Epic Games Store i pobrać grę strategiczną Cities Skylines. Jest to rozbudowana symulacja rozbudowy i zarządzania miastem. Gracz ma możliwość stworzenia własnej żyjącej metropolii i dbać o to, aby rozwijała się równomiernie. Istotny w grze jest aspekt ekonomiczny - musimy zrównoważyć wydatki na kluczowe elementy takie jak transport czy ochrona zdrowia. Pod wieloma względami przypomina to serię gier Sim City.

Nie jest to nowa gra - jednak nadal cieszy się popularnością i ma do dziś wielu fanów. Dodatkowo zostały również przecenione wszystkie rozszerzenia. Grę można przypisac do konta do piątku do godziny 17:00. Wystarczy wejść na stronę gry w sklepie i dokonać „zakupu” darmowej gry i przejść proces sprzedaży do końca.

Darmowe gry w Epic Games Store przez 15 dni

Codziennie do końca 2020 roku będą udostępnianie na 24 godziny kolejne gry. Nie wiadomo jakie - pozostanie to niespodzianką. To growy odpowiednik kalendarza adwentowego.

Aby dodatkowo zachęcić graczy do odwiedzenia sklepu Epic za samo zalogowanie otrzymujemy kupon o wartości 40 zł umożliwiający obniżenie ceny zakupu dowolnej gry. Żeby go użyć, w koszyku musimy kupić gry i dodatki o wartości co najmniej 60 zł. Kupon znaleźć można na stronę promocji i kliknąć „Odbierz swój kupon”. W trakcie jednego zakupu można użyć tylko jednego kuponu. Warto dodać, że w sklepie trwa właśnie świąteczna wyprzedaż i wiele gier jest już przecenionych.

W każdym ze sklepów grami w formie cyfrowej trwają teraz podobne wyprzedaże. Jednak tylko Epic i GOG decydują się na regularne zasilanie kont graczy darmowymi grami.