Wielkie biurko dla graczy pomieści wszystkie twoje monitory, komputery, konsole i kable. Yumisu Pro-Gamer D6000 - test

Yumisu Pro-Gamer D6000 to jedno z tych wielkich, niezwykle szerokich biurek, stanowiących całościowe rozwiązanie dla gracza wyposażonego w mnóstwo sprzętów i gadżetów. Korzystam z niego już pół roku, odkrywając największe zalety i wady mebla.

Sto sześćdziesiąt centymetrów. Tyle szerokości ma wzmocniony blat HDF, mający udźwignąć cały nasz gamingowy dobytek. Yumisu Pro-Gamer D6000 to model zaprojektowany specjalnie z myślą pod znaczny udźwig. Producenci zakładają wykorzystanie takiego biurka nie tylko z myślą o monitorach, ale również komputerach, konsolach, drukarkach i czymkolwiek innym, co wchodzi w skład naszego domowego centrum dowodzenia.

W moim przypadku na blacie trzymam zawsze dwa laptopy (MacBook i gamingowy Omen), szeroki monitor ultrawide idealny do pracy biurowej, jednostkę mini-PC, wolant do latania wirtualnym samolotem, konsolę PlayStation 4 Pro, stację ładującą dla kontrolerów PS5, ładowarkę indukcyjną, stację dokującą, zewnętrzne dyski twarde, hub USB z uchwytami na pady, klawiaturę bezprzewodową, dwie myszki (pod MMO i FPS), szereg kabli oraz kilka zbędnych gamingowych gadżetów, z którymi miałem się rozstać już wieki temu.

Po ponad pół roku, nie zaobserwowałem żadnego wgięcia blatu sugerującego przeciążenie.

Yumisu Pro-Gamer D6000 cechuje szkielet o stalowej konstrukcji, bardzo stabilny i dobrze wzmocniony. Metalowe belki i metalowe nogi dają odpowiednią podporę i stabilizację. Problemem nie jest również krzywe podłoże mojego bloku mieszkalnego, ponieważ stopery poziomujące w nóżkach pozwalają wyrównać pozycję blatu w zakresie od 1 do 3 cm. Nic tutaj nie trzeszczy, nie skrzypi ani się nie luzuje, nawet ruszając biurkiem na boki.

Pozostając przy szkielecie, warto zaznaczyć, że D6000 posiada trzy poziomy manualnej regulacji wysokości blatu, odpowiednio na poziomie 70, 75 oraz 80 cm. Nie jest to oczywiście biurko regulowane elektrycznie, ale ta 10-centymetrowa przestrzeń zmiany pozwala nadrobić wszelkie niedoskonałości i problemy wynikające z ograniczonej regulacji krzesła lub fotelu. Miłym plusem jest dołączenie przez producenta narzędzi, dzięki którym sami złożymy i wyregulujemy szkielet, bez sięgania po domową skrzynkę z narzędziami.

Dzięki regulacji wysokości blatu lepiej dopasujecie także biurko do sąsiadujących mebli. W moim przypadku była to kanapa znajdująca się na lewo od D6000. Wynosząc blat na maksymalny poziom 80 cm, mogłem maksymalnie przysunąć kanapę do nóżki biurka, bez ocierania się podłokietnika o płytę HDF. Niby detal, ale niezwykle ważny w przypadku posiadania małego mieszkania, gdzie każde zdobyte kilka centymetrów przestrzeni to wielki sukces i powód do świętowania.

Graczom spodoba się seria dodatków sprzedawanych z biurkiem Yumisu Pro-Gamer D6000.

Pro-Gamer oferuje klasyczny, ale praktyczny i mile widziany zestaw dodatków. Po pierwsze, otrzymujemy uchwyt na kubek. Warto zaznaczyć, że możemy go przykręcić zarówno z lewej jak i z prawej strony blatu. Do tego dochodzi chwytach na słuchawki znajdujący się tuż pod blatem, zakończony miękkim ogumieniem dzięki któremu nie skaleczymy dłoni, szukając ulubionego headsetu po omacku.

Najbardziej efektownym dodatkiem jest jednak ładujący hub USB z uchwytami na kontrolery oraz pudełka z grami. Gniazda USB wykorzystałem, owijając hub kablami ładującymi różne gadżety. Wizualnie wygląda to okropnie, ale dzięki takiemu rozwiązaniu mam w zasięgu ręki możliwość naładowania pałeczek PS Move, Apple Watcha czy bezprzewodowego Pro Controllera dla konsoli Nintendo Switch.

Na koniec warto wspomnieć o wielkiej, dopasowanej do rozmiarów biurka i uwzględniającej otwory na kable podkładce dodawanej do zestawu. Mata powstała z takiego tworzywa, aby odwzorowywać właściwości gamingowego mousepada. Dzięki temu cały wielki blat staje się naszą przestrzenią roboczą. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zwinąć nakładkę i korzystać z ulubionej podkładki, jeśli tylko najdzie nas taka ochota.

Mnie (i moim domownikom) najbardziej przypadł do gustu system zarządzania kablami.







Yumisu Pro-Gamer D6000 to biurko z dwoma wydrążonymi otworami w blacie, na które nakłada się zaślepki blokujące plątaninę kabli. Takich zaślepek mamy w zestawie aż cztery, co jest bardzo przydatne, biorąc pod uwagę zużycie ząbków przy próbie przeprowadzenia przez otwór większej liczby kabli. Jeśli plastik pęknie, zawsze mamy zapasowe elementy na wymianę. Dwa otwory z zaślepkami znajdują się w pobliżu obu stalowych nóg. Co za tym idzie, okablowanie możemy dyskretnie poprowadzić po szkielecie biurka, do gniazd zasilających. Dodatkowo na poziomej krawędzi blatu znajduje się szerokie wcięcie dla kolejnych kabli.

Jeszcze bardziej podoba mi się podwójna siatka na kable, umieszczona w zestawie i instalowana zaraz pod blatem. Dzięki tej sprężystej siatce możemy umieścić pod biurkiem w zasadzie wszystko. Przedłużacze, ładowarki, kable, a na siłę nawet takie akcesoria jak kontrolery, słuchawki czy myszki. Wystarczy sięgnąć ręką pod blat i gotowe. Żadne dodatkowe szuflady ani szafki nie są nam potrzebne.

Oczywiście siatka ma ograniczoną pojemność, a im więcej rzeczy włożymy do tych elastycznych i rozciągliwych kieszeni, tym bardziej ciągnie je ku dołowi i tym bardziej są widoczne. Mimo tego domownicy są zachwyceni, że nareszcie nie widać tej plątaniny kabli, jaka wyrosła mi pod wcześniejszym biurkiem. Sam też jestem zadowolony, ponieważ tego typu siatka to doskonałe rozwiązanie ad-hoc, dzięki któremu nie muszę drobiazgowo zajmować się każdym kablem i jego mocowaniem pod blatem.

Pół roku z biurkiem Yumisu Pro-Gamer D6000.

Biurko znalazło się w moim mieszkaniu ze względu na pandemię oraz konieczność pracy z domu. W naszym gospodarstwie mamy dwie osoby pracujące biurowo i tylko dwa pokoje do wykorzystania. Wiedzieliśmy, że konieczne są zmiany, aby wygospodarować przestrzeń dla dwóch pracowników, każdy z oddzielnym środowiskiem sprzętowym i odrobiną prywatności. W moim przypadku zadanie było podwójnie trudne, ponieważ musiałem w pełni połączyć aspekt komputerowej rozgrywki oraz pracy przed komputerem w jednym miejscu. Biorąc pod uwagę liczbę gadżetów, testowanych urządzeń i akcesoriów, nie było to łatwe.

Dlatego nie mogę napisać złego słowa o powierzchni roboczej w biurku D6000. Te 160 cm szerokości to jedne z największych parametrów gamingowych biurek dostępnych na rynku. Dzięki wielkiej płycie zmieściłem wszystko, czego potrzebowałem. Jednocześnie nie musiałem rezygnować ze swojej kariery pilota w Microsoft Flight Simulator 2020, co cieszy mnie szczególnie. Gdy nie jest używany, odkręcany wolant po prostu ląduje w rogu biurka, niedaleko okna. Wszechstronność to największa zaleta tego modelu, zaraz obok porządku wynikającego z zarządzania kablami. Podwójna siatka dołączona do zestawu to o wiele lepsze rozwiązanie niż półka na listwy i zasilacze w innym biurkach dla graczy.

Z oczywistych powodów nie jestem za to zachwycony wyglądem. Biurko nie jest ani ładne, ani brzydkie. Ono po prostu nie pasuje do miejsca, w którym zostało ustawione. Gamingowy rodowód mebla jest od razu zauważalny, przez co ten lepiej pasuje do pokoju nastolatka lub jaskini gracza niż do wyważonego i neutralnego salonu. Pandemia sprawiła jednak, że mój wybór ograniczał się do salonu lub sypialni. Sami więc rozumiecie. Własny domowy gabinet to dopiero pieśń przyszłości.

Pewnym problemem może być także gigantyczna podkładka dołączona do zestawu. Ta lubi zbierać nieczystości, a zwykłe przetarcie ich nie usuwa. Potrzeba tutaj nawilżonej ściereczki albo delikatnie zmoczonej gąbki. Drobne ślady pojawiają się na podkładce regularnie, sam nawet nie wiem skąd, co osobom szczególnie dbającym o porządek i estetykę może dać w kość. Na całe szczęście nikt nie zmusza do korzystania z podkładki dołączonej do zestawu. To wygodne i całościowe rozwiązanie, ale jeśli ktoś ma ukochaną podkładkę lub preferuje widok czarnego blatu - żaden problem.



