Ruszył Sklep Spider’s Web! Możesz wejść i kupić sobie coś. Śmiało

Tak, Spider’s Web uruchomił swój sklep - sklep.spidersweb.pl.

Koniec 2020 r. już za pasem, ale dla nas to nie koniec wyzwań i nowych projektów. Dzisiaj rano wystartował nasz Poradnik Świąteczny, w którym pokazujemy najlepsze pomysły na prezenty świąteczne. W tym roku poradnik świąteczny powstawał trochę inaczej, ponieważ ze względu na pandemię musieliśmy zrezygnować z naszych redakcyjnych spotkań, które towarzyszą przygotowaniu tego projektu.

A teraz…

Właśnie otworzyliśmy pierwszy sklep pod marką Spider’s Web - sklep.spidersweb.pl, w którym oferujemy tylko oryginalne produkty, które starannie wyselekcjonowaliśmy i których jakości jesteśmy pewni.

Współpracujemy wyłącznie z zaufanymi dostawcami. Oferujemy bezpieczne, wygodne i szybkie metody płatności oraz wysyłkę sprawdzonymi sposobami. Pozwalamy naszym klientom na zwrot towaru w ciągu 30 dni.

Sami testujemy produkty, które możesz kupić w naszym sklepie, więc zapewniam, że na łamach Spider’s Web regularnie będą pojawiały się publikacje, zestawienia i recenzje sklepowych nowości.

Dzięki sile marki Spider’s Web, doświadczeniu naszych partnerów oraz dobrej współpracy z dostawcami i producentami sprzętu będziemy mogli czytelnikom Spider’s Web zaproponować wyśmienite ceny na doskonałe produkty.

Oczywiście z tego miejsca gorąco zapraszamy marki do współpracy z naszym sklepem. Kontakt w sprawie współpracy: sklep@spidersweb.pl.

Zaś klientów informujemy, że w najbliższych dniach i tygodniach przygotowaliśmy sporo promocji, więc zaglądajcie do sklepu regularnie.

A już za dwa dni w Sklepie Spider’s Web będzie obowiązywał dzień darmowej dostawy.

Ależ to był rok dla Spider’s Web!

Wspaniały to był rok. Nie zapomnę go nigdy. A czego życzę sobie w 2021? Tego samego co w 2020.

Jak zapewne pamiętasz, w tym roku uruchomiliśmy Magazyn Spider’s Web+. Ja pamiętam to doskonale, bo zrobiliśmy to w najbardziej szalonym momencie roku, czyli w czasach pierwszego lockdownu. Zrobiliśmy to, gdy różne grupy medialne zaczęły zwalniać pracowników, a tym, którzy zostali obcinano pensje na pół roku z góry. Gdy nieśmiało konkurencja odkrywała, że da się pracować z domu, a my czyliśmy się jak ryby w wodzie, bo zdalnie pracujemy od zawsze. Gdy inni zwalniali, my zatrudnialiśmy. Gdy inni nerwowo sprawdzali statystyki, my rośliśmy, aż do poziomu największego serwisu tech w Polsce.

Magazyn Spider’s Web+ działający pod kierownictwem Sylwii Czubkowskiej radzi sobie doskonale. Treści są bardzo chętnie czytane, komentowane i udostępniane w mediach społecznościowych. Docenili nas nie tylko czytelnicy, ale też eksperci, którzy wybrali Spider's Web+ najlepszym magazynem online'owym według „Press”. Natomiast sama Sylwia została Dziennikarzem Roku w Konkursie Kongresu Gospodarki Elektronicznej.



No a teraz, rzutem na taśmę, otwieramy w 2020 r. nasz pierwszy sklep internetowy. Możesz wejść na sklep.spidersweb.pl i kupić sobie coś. Śmiało!