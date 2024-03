Samsung Galaxy S24 czy iPhone 15? Przetestowałem oba i już wiem

Apple i Samsung prezentują telefony z tej najwyższej półki raz do roku. W przypadku iPhone’ów trafiają one do sprzedaży we wrześniu, a nowe Galaxy S pokazywane są kilka miesięcy później, zwykle w styczniu albo w lutym. Firma z Cupertino wprowadza do sprzedaży od lat naraz cztery różne nowe modele, a koreański producent - trzy.