Który model Galaxy S24 wybrać i jak zaoszczędzić przy zakupie?

Galaxy S24+ ma przy tym do dyspozycji 12 GB pamięci operacyjnej. Co do zasady im więcej RAM-u, tym lepiej - zarówno podczas korzystania z aplikacji, jak i przy graniu w wymagające gry mobilne, które na 6,7-calowym ekranie wyglądają świetnie. Do tego więcej programów może być uruchomionych w tle. Jeśli ktoś potrzebuje topowego urządzenia do pracy i rozrywki, to z tego modelu będzie zadowolony.