Kupujesz smartfona, ale nie płacisz od razu. Plus ma atrakcyjne rozwiązanie

Serwis Urządzenia Premium to jedna z usług Plusa, która daje m.in. opcję szybkiej naprawy smartfona bez zbędnych pytań – w ciągu 24 miesięcy mamy do dyspozycji dwie naprawy. Usługa wchodzi w pakiet All In kosztujący 20 zł/mies. przy wzięciu abonamentu lub przedłużenia obecnej umowy. Jeśli ktoś ma tendencję do częstego niszczenia telefonów, to opłata rzędu 240 zł na rok nie wydaje się wygórowana.