Linux uszkadza komputery? To nic - przez te błędy informatyków ginęli ludzie i przepadały miliony

21 września 1997 r. podczas manewrów jeden z załogantów nieopatrznie wpisał "0" do jednego z rekordów bazy danych. System informatyczny nie odnotował tego jako pomyłki, a przyjął daną. Jak większość pamięta ze szkoły średniej, działania matematyczne z udziałem liczby zero są dość wyjątkowe. Szczególnie ilorazy. Próba podzielenia przez zero doprowadziła do przepełnienia bufora i do awarii. Zawiesiło się absolutnie wszystko.