Skandaliczny system wycelowany w używane gry. Ograniczenie możliwości odsprzedaży

Proces darmowego uaktualnienia do wersji PS5 wygląda następująco: grę dla PS4 włada się do napędu, a z poziomu głównego kafelka menu można wybrać bezpłatną cyfrową wersję dla PS5. Pobiera się ją z PS Store, instaluje, a potem uruchamia. Oryginalna produkcja dla PS4 musi pozostawać jednak cały czas w napędzie. Inaczej natywna edycja dla PS5 nie będzie możliwa do uruchomienia. Ma to sens, jest to zrozumiałe zabezpieczenie, dzięki któremu jedna płyta z grą nie może przyczynić się do instalacji wielu samodzielnych, cyfrowych uaktualnień