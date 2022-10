Już działa! Nawigacja komunikacją miejską w Apple Maps Polska

Na dziś w Polsce można wyróżnić dwie aplikacje, które są szczególnie użyteczne do nawigacji komunikacją miejską. To Mapy Google i Jakdojade, które od lat zapewniają precyzyjne i aktualne informacje i systemy wytyczania tras w większości polskich miast. Teraz owe aplikacje mają konkurencję. I to bardzo poważną, bo ta jest bezpośrednio wbudowana w iPhone’a i nie wymaga od użytkownika instalacji czegokolwiek.