Logitech pokazał myszki i klawiatury dla komputerów Mac. Oto nowe modele i kolory

Logitech zaprezentował właśnie szereg akcesoriów do komputerów marki Apple. Wśród nich znalazły się myszki i klawiatury, w tym MX Master 3S for Mac w nowej wersji kolorystycznej i klawiatura mechaniczna MX Mechanical Mini for Mac. Do tego pojawiły się klawiatura K380 for Mac w nowym kolorze i ergonomiczna myszka Lift for Mac.