Tak wygląda konkurent Nintendo Switch od Logitecha

Co to wszystko oznacza w praktyce? Ano to, że na konsoli Logitecha zagramy w gigantyczny przekrój gier z najwyższej półki, choć będzie się to odbywać w streamingu. Już sam dostęp do biblioteki Xbox Game Pass będzie gigantycznym motorem napędowym konsolki, bo pamiętajmy, że w gry z Game Passa nie zagramy ani na Switchu, ani na Steam Decku (chyba że postawimy na tym ostatnim Windowsa, co absolutnie mija się z celem).