Do oferty firmy Logitech dołączyły właśnie nowe produkty. Brio 500 to sprytna kamerka do wideorozmów z kilkoma ciekawymi funkcjami, wraz z którą można nabyć nowe bezprzewodowe słuchawki nauszne Zone Vibe 100. Oba urządzenia sprawdzą się idealnie podczas pracy zdalnej. Co o nich wiemy?