Lift skradł moje serce i z pewnością go kupię, gdy przyjdzie czas odesłać wypożyczony sprzęt do producenta. Stanowczo odradzam kupowanie tej myszki w ciemno, zwłaszcza że kosztuje 300 zł. Namawiam, by najpierw pójść do sklepu i chwilę się nią pobawić - pionowa myszka to z pewnością nie jest sprzęt dla każdego. Ja jestem zachwycony, to prawdopodobnie najbardziej ergonomiczna myszka dla leworęcznych. A przy tym, jak się okazuje, jest urządzeniem bardzo wysokiej jakości.