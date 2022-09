To nie jest zwykła kamera internetowa. Logitech Brio 500 - recenzja

Żyjemy w czasach, gdy całe zastępy specjalistów pracują zdalnie, a spotkania nie ograniczają się wyłącznie do werbalnej wymiany myśli. Współczesne platformy do komunikacji na odległość oferują możliwość udostępniania pulpitów i różne narzędzia pomagające we współpracy. Logitech Brio 500 to sprzęt certyfikowany do użycia z wiodącymi na rynku rozwiązaniami: Microsoft Teams, Google Meet i Zoomem. Kamera Logitecha za pomocą trybu prezentacji wzmacnia możliwości tych usług. I oczywiście nie chodzi wyłącznie o możliwość obrócenia urządzenia, bo to potrafi wiele kamer, ale pomoc po stronie oprogramowania.