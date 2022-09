Chcesz kupić Maca? Zrób to teraz, bo za miesiąc nie będzie cię stać

Niestety wiele wskazuje na to, że to nie koniec podwyżek cen, sądząc po tym, co Apple zrobił ostatnio z cenami MacBooka Air M2 oraz iPhone’ów 14. Wzrosły ceny nie tylko nowych modeli, ale także starszych generacji, dostępnych jeszcze w sklepach partnerów. I wygląda na to, że tego samego scenariusza możemy się spodziewać po premierze nowych MacBooków Pro, czy choćby nowego Maca Mini, który być może zadebiutuje w wersji z czipem M2 wespół z nowymi laptopami.