iMac z Apple M3 - pierwsze wrażenia. Nadal fajny, teraz szybszy, ciągle mały

Oprócz tego na pokładzie testowanego modelu mamy dwa porty USB-C z obsługą standardu USB4 / Thunderbolt (do 40 Gb/s), do których można podłączyć zarówno peryferia i akcesoria, jak i dodatkowy ekran (do 6K i 60 Hz). Do tego dochodzą dwa dodatkowe porty USB-C (USB 3, do 10 Gb/s). Mamy też Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, kamerkę 1080p, sześć głośników z obsługą Dolby Atmos i trzy mikrofony.