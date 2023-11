Nowy procesor Apple’a przetestowany. Oto wyniki

Jak powszechnie wiadomo, M2 Ultra trafił tylko do komputerów stacjonarnych, takich jak Mac Studio oraz Mac Pro. Z kolei, M3 Max, jak na razie, dostępny jest tylko w 14- i 16-calowych MacBookach Pro i prawdopodobnie dopiero później trafi do stacjonarek Apple'a. Wyniki wcale nie sugerują, aby posiadacze M2 Ultra wyrzucili swoje sprzęty do kosza, bo w dalszym ciągu to bardzo dobre urządzenia.