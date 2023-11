Apple Watch miał działać z Androidem, ale Apple zmienił zdanie. Oto powód

Co ciekawe, nie jest to jedyny projekt powiązany z aplikacją Zdrowie, który według informacji Gurmana porzuciło Apple. Przez jakiś czas Apple rozważało możliwość wbudowania monitorowania odżywiania w aplikację Zdrowie i rozważało sprzedaż zestawu urządzeń peryferyjnych do zegarka Apple Watch, w tym wagi łazienkowej i zaprojektowanego przez Jony'ego Ive'a mankietu do pomiaru ciśnienia krwi, który nie wymagałby nadmuchiwania. Powstały nawet prototypowe paski do Apple Watch z czujnikami zbierającymi dane ze spodu nadgarstka, a także urządzenia do monitorowania snu montowane na łóżku lub obok niego. Dwa ostatnie zostały wprowadzone do Apple Watcha pod postacią wbudowanych czujników.