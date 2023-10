Jeśli lubisz różowy kolor, pokochasz nowy problem w zegarkach Apple'a

To nie jest idealny rok dla Apple’a. Najpierw pojawiły się pogłoski o kłopotach z produkcją iPhone’a 15 Pro Max. A teraz, po premierze nowych urządzeń, jesteśmy stale zalewani kolejnymi doniesieniami. Czy to przegrzewający się iPhone 15 Pro Max czy trzeszczące głośniki w każdym modelu z linii 15. No, nie jest idealnie. Teraz Apple Watch dołącza do grona problematycznych urządzeń. Na czym dokładnie polegają te problemy?