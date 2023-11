Pozamiatane. Nie będzie nowego 27-calowego iMaka

Dla tych, którzy mają sentyment do 27-calowych iMaków najrozsądniejszym wyborem wydaje się zakup osobnego monitora Studio Display wraz z komputerem typu Mac Studio. Takie połączenie najbardziej zbliży możliwości, jakie oferował dawny komputer AiO od Apple, ponieważ nie zajmie dużo miejsca (Maki Studio nie należą do największych komputerów) i wciąż jest to stacjonarna jednostka.