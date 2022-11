Chińską stację kosmiczną czeka oblężenie. W kolejce na orbitę ustawiają się astronauci za całego świata

W efekcie wychodzi na to, że to Chiny są krajem otwartym na współpracę, a to Amerykanie mają problem z „podjęciem współpracy dla dobra całej ludzkości”. Niewiele w tym prawy, ale taki właśnie przekaz leci w świat. Jeżeli dodamy do tego fakt, że Chiny mają nową, lśniącą jeszcze stację kosmiczną, a Stany Zjednoczone starą, zdezelowaną i przeciekającą stację, którą wkrótce trzeba będzie zezłomować, to wkrótce coraz więcej osób zacznie dochodzić do wniosku, że to na wschodzie, a nie na zachodzie istnieje prawdziwy lider dzisiejszego świata. Trzeba będzie dużo pracy (albo nowego lądowania załogowego na Księżycu), aby Stany Zjednoczone mogły utrzymać pozycję lidera, do której już się przyzwyczaiły.