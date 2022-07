Pierwsze dwa moduły Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zostały wyniesione na orbitę i połączone ze sobą w 1998 roku. Pierwsza załoga dotarła na jej pokład dwa lata później. Od tego czasu przez 22 lata na pokładzie stacji kosmicznej stale znajdują się ludzie. Problem jednak w tym, że stacja powoli zaczyna niedomagać. Nie ma w tym nic dziwnego, stacja już kilkukrotnie uniknęła wyroku. Pierwsze plany wskazywały, że stacja zostanie sprowadzona w ziemską atmosferę w 2016 roku. Za prezydentury Baracka Obamy działanie stacji przedłużono do 2020 roku, potem termin przesunięto do 2024 roku, a ostatnio podjęto decyzję, aby stacja utrzymywała się na orbicie do 2030 roku. Dalej już nikt terminu strącenia stacji nie odważy się przedłużać, zważając na fakt, że już teraz astronauci bezustannie muszą walczyć z wyciekami powietrza i awariami różnego typu.