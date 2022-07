Chiny rozbudowują stację Tiangong. W niedzielę na orbitę leci moduł Wentian

I tak oto 18 lipca z hangaru na kosmodromie Wenchang wytoczyła się ciężka rakieta Długi Marsz 5B, na szczycie której pod osłoną ładunku znajduje się gotowy do pracy moduł Wentian. Rakieta została następnie przetransportowana na stanowisko startowego, z którego wystartuje najprawdopodobniej 24 lipca o godzinie 8:20 polskiego czasu, aby po kilku godzinach dołączyć do działającego od ponad roku modułu Tianhe, aktualnie okrążającego Ziemię na wysokości 381 km. Jak wygląda Wentian? Tego nie wiadomo, bowiem chińska administracja kosmiczna "nie umie w PR" i do dzisiaj nie udostępniła ani jednego zdjęcia modułu, o co zresztą wściekają się zachodni internauci.