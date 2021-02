Chiny o krok od rozpoczęcia budowy własnej stacji kosmicznej. Moduł Tianhe już gotowy do startu

Dziesiątego lutego po raz pierwszy w historii chińska sonda kosmiczna dotarła do Marsa i prawidłowo weszła na orbitę wokół tej planety. To kolejny z wielu przełomowych momentów w chińskim programie kosmicznym. Kilka godzin później Chińczycy zwrócili uwagę świata na zupełnie inny aspekt swojej aktywności w przestrzeni kosmicznej.

Tiangong: chińska stacja kosmiczna

Przedstawiciele chińskiego programu lotów załogowych poinformowali, że podstawowy i najważniejszy człon przyszłej stacji kosmicznej zwany Tianhe pozytywnie przeszedł wszystkie testy i gotowy jest do wyniesienia na orbitę okołoziemską w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Docelowo stacja kosmiczna będzie składała się z trzech modułów, których masa łącznie wyniesie około 20 proc. masy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Moduł Tianhe

Tianhe: pierwszy moduł stacji kosmicznej

Tianhe to długi na 18 metrów moduł o masie 24 ton wyposażony w system zasilania oraz napęd, który będzie służył do korygowania orbity stacji. Na zewnątrz znajduje się port dokujący dla przyszłego kolejnego modułu stacji oraz port, do którego będą cumowały statki załogowe Shenzhou i transportowe Tianzhou. Ostatni port umieszczony za śluzą ciśnieniową, będzie służył astronautom do wychodzenia na zewnątrz stacji podczas spacerów kosmicznych. Wewnątrz modułu natomiast znajdzie się miejsce dla załogi składającej się maksymalnie z trzech astronautów, którzy będą mogli przebywać na pokładzie nawet przez sześć miesięcy.

Statek transportowy Tianzhou

Całość stacji powstanie w ciągu dwóch lat?

Z uwagi na rozmiary modułu stacja zostanie wyniesiona na orbitę za pomocą rakiety Długi Marsz 5B, która aktualnie przygotowywana jest w ośrodku w Tianjin. Wkrótce po tym jak Tianhe trafi na orbitę, w jego stronę wyniesiony zostanie statek transportowy Tianzhou-2 z zapasem paliwa do stacji. Dopiero po dostarczeniu zapasów na stację, w kierunku Tianhe w ramach misji Shenzhou-12 poleci pierwsza załoga astronautów.

Jak to często ma miejsce w przypadku chińskich misji kosmicznych, przedstawiciele agencji nie przedstawili żadnego szczegółowego harmonogramu poszczególnych misji, a jedynie poinformowali, że w ciągu dwóch najbliższych lat wyniesione zostaną wszystkie trzy moduły stacji, czterokrotnie stację odwiedzi statek transportowy Tianzhou, a na pokładzie statku Shenzhou dotrą na stację cztery załogi.