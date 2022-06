Jeszcze w ubiegłym tygodniu można było jedynie się domyślać kiedy na stację kosmiczną Tiangong poleci kolejna załoga. Co więcej, chińskie władze nie informowały, kto ostatecznie na stację kosmiczną poleci. Kiedy jednak przyszło co do czego, wszystko wydarzyło się w ciągu zaledwie 24 godzin.