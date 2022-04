Dla chińskiego programu kosmicznego z pewnością jest to ogromny sukces. Udane lądowanie, do którego doszło w piątek w Autonomicznym Regionie Mongolii Wewnętrznej, stanowiło koniec rekordowo długiej chińskiej misji kosmicznej. Załoga spędziła na pokładzie wciąż budowanej stacji kosmicznej ostatnie sześć miesięcy (start misji miał miejsce 15 października 2021 r.) i było to dwa razy więcej niż poprzedni rekordowy lot. Wtedy to w ramach misji Shenzhou 12, astronauci spędzili na pokładzie stacji 92 dni.