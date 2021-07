Richard Branson leci dziś w kosmos. To historyczna chwila dla turystyki kosmicznej

Jak będzie wyglądał lot Unity 22?

To właśnie VMS Eve wyniesie VSS Unity na wysokość około 15 kilometrów. Po odczepieniu się od niego VSS Unity przez chwilę będzie opadał, oddalając się na bezpieczną odległość, po czym włączy silnik rakietowy, który wyniesie go na wysokość niemal 90 kilometrów. W najwyższym punkcie lotu pasażerowie będą mogli przez 4 minuty poczuć stan nieważkości. Po minięciu tego punktu pasażerowie powrócą na swoje miejsca i lotem szybowym opadną z powrotem w kierunku Ziemi, aby wylądować ponownie w porcie kosmicznym.

Warto jednak pamiętać, że VSS Unity nie jest jeszcze gotowy na przyjęcie płacących klientów. Dzisiejszy lot jest wciąż lotem testowym i nawet jeżeli przebiegnie prawidłowo, to statek będzie potrzebował co najmniej trzech dodatkowych lotów testowych, zanim pierwsi płacący klienci będą mogli zasiąść na jego pokładzie.

Za lot trzeba będzie zapłacić co najmniej 250 tysięcy dolarów. Z jednej strony to dużo, ale jednocześnie jest to kwota osiągalna dla milionów milionerów na całym świecie. Doświadczenie wskazuje, że jeżeli będzie wystarczająco dużo chętnych, to z czasem ceny biletów spadną i będą one dostępne dla coraz szerszej rzeszy miłośników przestrzeni kosmicznej.