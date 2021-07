Richard Branson w kosmosie. Oglądaj na żywo

W niedzielę, 11 lipca 2021 r., 71-letni Richard Branson poleci w kosmos na pokładzie statku stworzonego przez stworzoną przez niego firmę Virgin Galactic. Tego nie możesz przegapić. Relacja na żywo rozpocznie się już o godzinie 16:30.

Tego wydarzenia zdecydowanie nie powinien ominąć żaden miłośnik astronomii, podboju przestrzeni kosmicznej czy nawet nowych technologii. Tym bardziej że relację na żywo można obejrzeć, po prostu klikając Play w oknie poniżej. Dlaczego dzisiejszy lot jest taki ważny? Będzie to pierwszy w historii lot samolotu zdolnego osiągnąć przestrzeń kosmiczną, zbudowanego od podstaw przez prywatną firmę, na którego pokładzie znajdzie się zwykły turysta kosmiczny. Za Richardem Bransonem stoi długa lista chętnych, którzy wpłacili już zaliczkę na taki lot. Możemy zatem swobodnie mówić o symbolicznym nowym początku turystyki kosmicznej.

Kim jest Sir Richard Branson?

Sir Richard Branson to brytyjski przedsiębiorca, miliarder i założyciel ponad 400 firm zrzeszonych w Virgin Group. Do największych jego firm należą Virgin Music, linia lotnicza Virgin Galactic, telefonia komórkowa Virgin Mobile, wynosząca satelity w przestrzeń kosmiczną Virgin Orbit czy właśnie najważniejsza dzisiaj - Virgin Galactic, która ma wkrótce oferować loty suborbitalne na wysokość blisko 90 km.

Richard Branson zawsze należał do ekscentryków i zawsze ciągnęło go do bicia rekordów i przekraczania nowych granic. W 1986 r. wspólnie z Danielem McCarthym na pokładzie żaglowca Virgin Atlantic Challenger II pobił ówczesny rekord przemierzenia Oceanu Atlantyckiego o dwie godziny. W 1991 r. przeleciał balonem nad Pacyfikiem, wykonując najdłuższy w historii lotów tego typu dystans niemal 11 000 km i osiągając rekordową prędkość rzędu 390 km/h. Jednak już od lat osiemdziesiątych XX wieku myślał o tym, aby w jakiś sposób polecieć w przyszłości w kosmos. Dzisiaj nadszedł dzień, w którym i to marzenie się u niego zrealizuje.

Czym Branson poleci w kosmos?

Choć loty kosmiczne zazwyczaj kojarzą się natychmiast z rakietami i pionowym startem, to Virgin Galactic rozwijając swój statek, postawiło na zupełnie inne rozwiązanie.

Mówiąc najprościej statek, w którym znajdzie się załoga (inżynierowie Virgin Galactic oraz Sir Richard Branson) nie wystartuje z Ziemi, a z powietrza.

Samolot rakietowy VSS Unity

Statek SpaceShipTwo o nazwie VSS Unity zostanie najpierw wyniesiony na wysokość kilkunastu kilometrów przez dwukadłubowy, specjalnie do tego stworzony samolot WhiteKnightTwo o nazwie VMS Eve.

Dwukadłubowy samolot WhiteKnightTwo o nazwie VMS Eve

Dopiero po osiągnięciu odpowiedniego pułapu VSS Unity z załogą zostanie uwolniony, opadnie na odpowiednią wysokość i włączy swój silnik rakietowy, który pomoże mu się wzbić na wysokość ok. 88 kilometrów.

VMS Eve z podczepionym samolotem rakietowym VSS Unity

W okolicach najwyższego punktu lotu znajdujący się na pokładzie samolotu członkowie załogi będą mogli przez około 4 minuty doświadczyć warunków mikrograwitacji. Następnie samolot lotem szybowym powróci do portu kosmicznego, z którego wystartował. Cały lot potrwa około 90 minut.

24 maja 2021 r.

Po wielu, wielu opóźnieniach, w sobotę 22 maja firma Virgin Galactic z powodzeniem wykonała pierwszy rakietowy lot swojego statku VSS Unity z portu kosmicznego Spaceport America w Nowym Meksyku. W trakcie lotu statek znalazł się w amerykańskim kosmosie.



9 czerwca 2021 r.

Anonimowe źródła cytowane przez Parabolic Arc donoszą, że Branson rozważa możliwość lotu statkiem SpaceShipTwo już 4 lipca. Co prawda Virgin Galactic nie potwierdziło tej informacji, ale w wystosowanym oświadczeniu jej też nie zaprzeczyło.



29 czerwca 2021 r.

Choć to jedynie formalność, to jednak warta odnotowania. Firma Richarda Bransona Virgin Galactic Holdings otrzymała właśnie zgodę Federalnej Administracji Lotnictwa na przewóz pasażerski między Ziemią a przestrzenią kosmiczną.



Można zatem powiedzieć, że jest to nie tyle linia lotnicza, ile pierwsza na świecie linia kosmiczna wykonująca komercyjne loty w przestrzeń kosmiczną.



Nieco ponad miesiąc temu, 22 maja statek VSS Unity wykonał udany lot testowy na wysokość ponad 80 km. Jak dotąd jednak firma mogła wynosić na taką wysokość astronautów oraz pilotów testowych. Choć jeszcze trzy kolejne loty testowe przed nią, to wkrótce będzie mogła zabierać także zwykłych cywili, którzy będą zainteresowani zakupem biletu w przestrzeń kosmiczną. Tym samym będzie to pierwsza zwykła linia lotnicza z połączeniami kosmicznymi.



3 lipca 2021 r.

Aż dziwne, że w artykule tym nie będzie mowy o Elonie Musku, ale akurat jego firma, SpaceX, nigdy nie miała w planach skupiania się na turystyce, a raczej na poważniejszych misjach eksploracyjnych.



Mowa zatem o założonej przez Jeffa Bezosa firmie Blue Origin oraz o założonej przez Sir Richarda Bransona firmie Virgin Galactic. W ciągu najbliższych trzech tygodnie obie firmy zabiorą w kosmos pierwszych ludzi.



10 lipca 2021 r.

Cały hype budowany przez Virgin Galactic ewidentnie jest nie w smak Jeffowi Bezosowi. Coś co miało być przełomowe dla firmy, teraz będzie już nieco wtórne. Dziewięć dni po locie Bransona, Bezos nie wykrzesa z opinii publicznej takiej samej ekscytacji, niezależnie od tego co by zrobił.



Z tego też powodu, komuś w Blue Origin pękła żyłka i w piątek, na dwa dni przed lotem Bransona, na Twitterze konkurencji pojawił się bardzo uszczypliwy wpis, w którym firma Jeffa Bezosa porównuje oba loty. Wydźwięk grafiki jest jednoznaczny: Virgin Galactic wcale nie leci w kosmos i dopiero lot Bezosa jest warty uwagi.



