Wysiadam w Cupertino, a tu Night City. Cyberpunk 2077 na macOS - pierwsze wrażenia

Cyberpunka 2077 w wersji na macOS przygotowano z pomocą narzędzi takich jak Game Porting Toolkit i Metal Shader Converter, a edycja, która trafi do sprzedaży, to coś więcej niż tylko wersja z Windowsa przerobiona z użyciem zautomatyzowanych algorytmów, co fani do tej pory robili chałupniczo - to wersja w pełni natywna zbudowana na bazie technologii Metal. Było przy tym trochę pracy, ale polscy deweloperzy wspólnie z programistami Apple’a mierzyli się z wyzwaniami. Zadbali też o obsługę technologii Spatial Audio do dźwięku przestrzennego oraz kontrolerów i myszki Magic Mouse.