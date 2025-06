Apple idzie po graczy. Games na Maka to gry AAA na poważnie

Wraz z premierą macOS Tahoe Apple wprowadza nową aplikację Apple Games. Jest to dedykowane centrum dla graczy, które pozwala nie tylko uruchamiać ulubione gry, lecz także przeglądać najnowsze rekomendacje, wracać do niedokończonych sesji, a nawet zapraszać znajomych do wspólnej rozgrywki. To pierwsza tak rozbudowana próba stworzenia na Macu przestrzeni, która połączy społeczność graczy. Games App integruje również w jednym miejscu dane o postępach w grach, osiągnięciach i znajomych.