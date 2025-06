Apple w końcu buduje swój klub gamingowy

Apple ma w zanadrzu kilka asów. Pierwszy to integracja - aplikacja Games będzie preinstalowana na wszystkich urządzeniach z iOS 26 i iPadOS 26. Drugi to wygoda - użytkownicy iPhone'ów w końcu będą mieli jedno miejsce do zarządzania wszystkimi swoimi grami, niezależnie od źródła pochodzenia. Trzeci to potencjał technologiczny - nowe funkcje Apple Intelligence mogą sprawić, że odkrywanie gier i interakcja z innymi graczami staną się bardziej inteligentne i spersonalizowane. Choć niekoniecznie akurat w Polsce.