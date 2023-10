Możesz już grać w gry z konsoli na iPhonie. Na iPadzie też

Do uruchomienia Resident Evil Village, która jeszcze do niedawna była dostępna na konsoli i komputerach osobistych, będzie potrzebny specyficzny sprzęt. Mianowicie najnowszy iPhone 15 Pro (Max) wyposażony w potężny układ A17 Pro lub dowolny iPad z procesorem Apple M1 lub M2. Do odpalenia gry wymagany jest również najnowszy system iOS (iPadOS) 17. Na początek producent przygotował całkiem dużą obniżkę, więc jeśli kogoś kusi zakup, warto go dokonać teraz.