Te funkcje chciałbym zobaczyć w smartfonach w 2025 roku

Dzisiejsze smartfony dotarły do takiego momentu, że kupując urządzenie w niższej cenie, możemy liczyć na świetny sprzęt. Granica między topowymi telefonami z najwyższego segmentu oraz średniopółkowymi propozycjami coraz bardziej się zaciera. Jeszcze kilka lat temu nie było do pomyślenia, że urządzenia kosztujące kilkaset złotych będą wyposażane w ekrany AMOLED czy superszybkie ładowania rzędu 67 W. Dziś to jednak standard. Cały czas jednak jest miejsce na pewne ulepszenia i wcale nie chodzi o stosowanie wydajniejszych procesorów czy zaawansowanych aparatów pozwalających na wykonywanie ładniejszych zdjęć.