Producenci smartfonów znienawidzą Europę. Zapadła kontrowersyjna decyzja w sprawie baterii

O ile jeszcze dobre kilka lat temu w recenzjach smartfonów niemożność wyjęcia baterii z obudowy była wymieniana jako wada lub problem, o tyle współcześnie po prostu nie jest produkowany niemal żaden smartfon z taką możliwością. Jest to kwestia, która frustruje nie tylko osoby chcące wymienić baterię bez posiadania specjalnej wiedzy i narzędzi czy zostawiania pieniędzy w serwisie, ale także - zgadłeś - Unię Europejską.



Prace legislacyjne nad prawem, które ma nakreślić nowe wytyczne co do postępowania ze wszystkimi typami baterii, od powstania w fabryce aż do utylizacji, trwają już od ponad trzech lat. W grudniu ubiegłego roku nastapił pierwszy przełom, bowiem Parlament Europejski i Komisja Europejska osiągnęły wstępne porozumienie co do prawa. Europosłowie właśnie przegłosowali nowe przepisy dotyczące baterii.