Otworzyłem pudełko, a tam wszystko. Takich smartfonów jak Tecno Pova 6 Pro już nie robią - test

Gdy wygląd nie ma dla was większego znaczenia i często sięgacie po gry mobilne typu Fortnite, PUBG Mobile, League of Legends: Wild Rift i inne, Pova 6 Pro może być naprawdę trafionym wyborem. Czy jest to najwydajniejszy smartfon do gier w cenie za ok. 1500 zł? Nie - wystarczy spojrzeć na konkurencyjnego POCO X6 Pro, który w kwocie za 1300 zł oferuje dużo wydajniejszy procesor MediaTek Dimensity 8300, natomiast Pova 6 Pro ma w sobie "to coś". Całokształt - wygląd, światełka na tyle, nakładka systemowa, szybkie ładowanie i duża bateria sprawia, że mogę polecić ten model.