Inna propozycja to SBS NanoTube Power Bank. Co prawda jego pojemność to jedynie 5000 mAh, więc naładuje telefon raz. Ładowanie odbywa się z mocą 10 W, a do tego nie ma tu zintegrowanego kabla, ale wynagradzają to niewielkie gabaryty: 13,5 mm grubości przy wysokości 70,5 mm i szerokości 62,5 mm. Warto tylko dokupić do niego jakiś krótki kabel i będzie to fajny zestaw do zabierania z domu w kieszeni, gdy wychodzimy bez torebki albo plecaka.