Zrobili akcesoria dla iPhone'a 16. Tańsze i bardziej wytrzymałe niż te od Apple'a

Producent poinformował, że zaktualizował portfolio swoich etui dla serii iPhone 16. Do dyspozycji są trzy propozycje – Extreme Active Case, Extreme Mag Case oraz Full Active Case. Dwa pierwsze to standardowe, przezroczyste etui, z kolei trzeci to akcesorium o nieprzezroczystej fakturze wykonane z poliwęglanu. Mag Case, tak jak nazwa sugeruje, wspiera ładowarki i akcesoria MagSafe. Producent chwali się, że wszystkie etui są wykonane z materiału D3O, który ma pochłaniać i rozpraszać wstrząsy.