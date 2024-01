Co to jest mAh i co oznacza?

Kupując urządzenie zasilane na baterię - smartfon, smartwatch, tablet czy laptop - prawdopodobnie spotkałeś się ze skrótami mAh i Ah. Najczęstszym pytaniem, z którym kupujący muszą się zmierzyć po zobaczeniu tych skrótów jest "Co to jest mAh?".



Jeżeli intuicja podpowiada ci, że ma to związek z czasem działania na baterii, to masz rację. Jednakże mAh mają znaczenie nie tylko podczas oceniania czasu, jaki twój smartfon wytrzyma bez ładowania.