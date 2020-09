Na temat odpowiedniego korzystania z akumulatorów w smartfonach narosło sporo mitów. Dzisiaj postaramy się rozprawić z najpopularniejszymi.

Wokół właściwego korzystania z telefonu komórkowego pojawiło się sporo bzdurnych teorii. Niektóre wynikają chociażby z braku znajomości języka angielskiego. Kiedyś usłyszałem od sprzedawcy szkieł ochronnych na smartfony, że po założeniu takiej ochrony nie można korzystać ze smartfona przez 9 godzin, bo klej schnie. Zdziwiłem się. Sprzedawca pokazał na opakowaniu napis „9H” i postukał w niego palcem.

To oczywiście bzdura. Oznaczenie 9H mówi, że mamy do czynienia ze szkłem hartowanym, które jest odporniejsze na zarysowania od zwykłego szkła.

Jak ładować akumulator?

Inne mity wynikają z tego, że ktoś coś usłyszał, coś zapamiętał, ale coś pomylił. To właśnie dlatego niektórzy do dzisiaj twierdzą, że nowe baterie należy formować lub formatować. Nie, nie trzeba.

Ale rzeczywiście kiedyś, gdy akumulatory były wykonane w innej technologii, należało się z nimi inaczej obchodzić. Jednak o dzisiejszych ogniwach możemy powiedzieć, że są bezobsługowe. Ładujesz. Korzystasz. Rozładowujesz. I potem ładujesz ponownie.

Warto pamiętać o tym, że ogniwo zużywa się z każdym cyklem ładowania. Akumulator traci swoją pojemność i po wielu cyklach ładowania i rozładowywania będzie starczał zmieszał się czas pracy smartfona. Szczególnie zabójcze są dla ogniwa momenty, gdy doprowadzamy do całkowitego rozładowania lub naładowania. Tego drugiego trudno uniknąć. Przecież nie będziemy pilnować, żeby za każdym razem odpinać telefon od ładowarki, gdy ten naładuje się do 80 proc. A właśnie ładowanie powyżej tej wartości jest szkodliwe.

Unikaj całkowitego rozładowania akumulatora

Pierwszemu można jednak łatwo przeciwdziałać przez ograniczenie lub unikanie sytuacji, w których akumulator rozładowuje się do zera. Jeśli widzimy, że ikona stanu naładowania pokazuje już niski poziom, to sięgnijmy po ładowarkę lub powerbank. Jeśli nie mamy tych sprzętów pod ręką, to ograniczmy korzystanie ze smartfona i/lub włączmy tryb oszczędzania energii.

Taki tryb jest już dzisiaj w niemal wszystkich smartfonach na rynku, ale w każdym nazywa się nieco inaczej. Np. w iPhone’ach jest to Tryb niskiego zużycia energii. Znajdziesz go wchodząc do Ustawień, a następnie do zakładki Bateria. Natomiast w Samsungach uruchamiamy tę funkcję przez zmianę Trybu zasialania. Aby zmienić go, należy wejść do Ustawień, następnie do Pielęgnacji urządzenia, a później do Baterii. Wybieramy Tryb zasilania i później konkretną opcję: Wysoka wydajność, Optymalizacja, Średnie oszczędzanie energii lub Maksymalne oszczędzanie energii. Dwie ostatnie pozwolą na wydłużenie czasu pracy urządzenia i uniknięcie całkowitego rozładowania akumulatora.

Aplikacje poprawiające pracę akumulatora

W mojej ocenie nie warto instalować ze sklepów z aplikacjami dodatkowych apek mających chronić akumulator i wydłużać pracę urządzenia. Większość tych aplikacji działa w sposób nieprzemyślany i agresywnie zamyka inne aplikacje, które działają w tle. To wbrew pozorom nie jest porządnym zabiegiem, ponieważ aktualnie systemy operacyjne potrafią już dobrze zarządzać zasobami i usypiać aplikacje w tle, aby optymalizować pracę i zużycie akumulatora. Całkowite zamykanie apek może nawet spowodować, że akumulator będzie zużywał się szybciej. Smartfon będzie musiał je częściej uruchamiać od nowa, a takie uruchamianie powoduje wzmożoną pracę m.in. procesora, co przekłada się na zużycie energii, którego można było uniknąć.

Wiele aplikacji do cudownego naprawiania akumulatora to też nic innego niż programy, które powstały wyłącznie po to, żeby wyświetlać reklamy. Często te nachalne i najgorsze, które pojawiają się na pasku powiadomień lub na ekranie blokady.

W tej materii lepiej zaufać producentom sprzętu. Android i iOS to dopracowane systemy. Producenci smartfonów stosują wiele własnych rozwiązań, aby wydłużyć czas pracy akumulatora. W ostatnich latach przygotowali sensowne rozwiązania. Korzystajmy z nich.

Wymiana akumulatora na nowy

Jeśli okaże się jednak, że akumulator przesłanie nam służyć, a jego czas pracy zauważalnie się pogorszy, to reklamujmy urządzenie. W czasie gwarancji serwis wymieni baterię na nową bezpłatnie. Co ważne dostaniemy oryginalne ogniwo, które jest bezpieczne dla środowiska i dla użytkownika. Natomiast stary akumulator zostanie zutylizowany przez serwis.

Jeśli gwarancja minęła, również zalecam korzystanie z oryginalnych lub sprawdzonych serwisów. Niektórzy oferują wymiany akumulatorów po bardzo niskich cenach. To oczywiście kuszące, ale niestety również niebezpieczne. Bardzo często, gdy media obiega informacja, że gdzieś na świecie komuś wybuchł smartfon, to okazuje się, że osoba ta korzystała z nieoryginalnej ładowarki lub z taniego zamiennika akumulatora.

W ostatnich latach akumulatory zaczęły nas wręcz otaczać. Pisząc te słowa korzystam z bezprzewodowej klawiatury i myszki. Oba urządzenia mają wbudowane akumulatory. Po prawej stronie biurka leży smartfon, a z lewej strony mam tablet. Tuż obok niego leżą słuchawki bezprzewodowe i etui do nich. W każdym z tych sprzętów jest akumulator.

Korzystanie z nich stało się tak powszechne, że zapominamy o ryzyku, jakie ze sobą niesie. Ogniwa są tak naprawdę bardzo niestabilnymi konstrukcjami, których uszkodzenie może wywołać reakcję chemiczną, w następstwie której pojawią się dym i płomienie. Może też dojść do nagłej eksplozji.

Warto mieć to na uwadze i nie stosować akumulatorów niewiadomego pochodzenia, które ze względu na oszczędności mogły być produkowane, przechowywane i przewożone w niewłaściwy sposób. Dla świętego spokoju lepiej dopłacić do baterii wyższej jakości.

Recykling starego urządzenia

Jeśli telefon zniszczy się lub znacznie zostanie zużyty i zwolni tak, że korzystanie z niego nie będzie już możliwe ani komfortowe, to postępujmy z nim odpowiedzialnie. Nie wyrzucajmy go do śmieci! Urządzenie elektroniczne jest elektroodpadem, który nie nadaje się do metalu, plastiku, ani do śmieci zmieszanych. Taki zużyty sprzęt najlepiej poddać recyklingowi przekazując uprawnionym do tego podmiotom lub zanosząc do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Elektronicznych. Dzięki temu nie marnujemy surowców potrzebnych do produkcji nowych urządzeń.

Pamiętajmy też, że kupując nowy sprzęt w sklepach z elektroniką lub salonach sprzedaży Orange można zostawić swój stary, zużyty sprzęt elektroniczny – telefon komórkowy, tablet czy modem. Zebrany w ten sposób sprzęt Orange przekaże uprawnionemu odbiorcy do dalszego zagospodarowania zgodnie z prawem.

Znajdź salon: salony.orange.pl

Pamiętaj, aby usunąć z urządzenia wszystkie swoje dane i zdjęcia, a także kartę SIM. Jeśli jednak tego nie zrobisz, zostaną profesjonalnie usunięte z Twojego urządzenia dane z telefonu i przekażemy go do recyklingu.

Sprzedaż używanego urządzenia

Oczywiście nie każdy używany telefon nadaje się wyłącznie do utylizacji. Zapewne masz schowany działający jeszcze, ale niepotrzebny smartfon. Zalega, czekając na lepsze czasy w twojej szufladzie starzejąc się niepotrzebnie i tracąc każdego dnia na wartości.

Jest sposób, aby odzyskać część jego wartości korzystając z oferty odkupu używanych telefonów w Orange. To proste. Wystarczy tylko przyjść do dowolnego salonu Orange i przenieść niepotrzebny ci smartfon. Na miejscu konsultant wyceni jego wartość, a ty otrzymasz bon na zakup nowego urządzenia lub potrzebnych akcesoriów. Bon możesz zrealizować w salonie Orange od razu lub za 60 dni. Możesz też podarować go komuś jako prezent do wykorzystania, jeśli nie masz aktualnie potrzeby kupowania nowego telefonu.

Konsultant Orange wyceni używany smarfon, który musi być sprawny, ale nie jest konieczne dostarczenia pudełka ani kompletu akcesoriów. Co więcej, Orange skupuje również urządzenia zakupione w u innych operatorów lub elektromarketach.

Przed decyzją o pójściu do sklepu możesz sprawdzić, ile otrzymasz za swoje urządzenie – wejdź TU.

Pamiętaj, aby przed sprzedażą smartfonu, usunąć wszystkie dane, blokadę oraz wyjąć z urządzenia kartę SIM. Ale jeśli w urządzeniu, pozostaną jeszcze dane, zostaną one w bezpieczny i profesjonalny sposób usunięte przez partnera Orange – firmę Greenfone, która skupuje i odsprzedaje używane telefony. Pozyskane telefony trafiają do nowych odbiorców, dzięki zyskują dłuższe życie - informuje operator.

Program odkupu używanych telefonów, wprowadzony przez Orange, rozwiązuje realny problem. Okazuje się bowiem, że w naszych domach zalegają tony nieużywanego już sprzętu elektronicznego, w których zmagazynowana jest niemała ilość wartościowych z punktu widzenia rynku surowców. W większości przypadków urządzenie nadal działa i jest sprawne. Wiele z tych urządzeń zalega w szufladach starzejąc się i tracąc na wartości.

Według ostatnich badań GfK i ElektroEko wynika, że w domach Polaków jest zachomikowanych ponad 4 mln nieużywanych telefonów komórkowych. Z naszych badań wynika, że rekordziści mają ich nawet ponad 20. A jeśli już zdecydujemy się pożegnać się z zalegającym sprzętem, często nie wiemy, w jaki sposób pozbyć się niechcianych urządzeń lub są one czasochłonne – mówi nam przedstawiciel Orange.

Orange, jako firma dbająca o zrównoważony rozwój wyznacza sobie cel w zakresie odzyskiwania z rynku nieużywanego sprzętu komórkowego, który w zależności od stanu może zostać ponownie wykorzystany lub przekazany do recyklingu. Pomóc mogą w tym wdrażane przez operatora rozwiązania, któremu zależy na wypracowaniu innowacyjnych i trwałych mechanizmów zachęcających do pozbywania się niepotrzebnych już sprzętów w odpowiedzialny sposób i zmieniających nawyki konsumenckie w tym zakresie.



