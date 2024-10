Robotaxi, roboty, Twitter i rakiety. Elon Musk bawi się niczym czterolatek na dywanie

Kiedy Elon Musk wychodził, a właściwie podjeżdżał, na scenę wydarzenia We, Robot, miałam złudną nadzieję, że pomimo licznych ekscesów na swojej platformie społecznościowej, dziwnych i niepokojących wypowiedzi, oraz różnych kontrowersyjnych decyzji, mogę miliarderowi wciąż dać kredyt zaufania. Kredyt zaufania na to, że tytułowy "We, Robot" oznacza rzeczywiście jakąś nowość, automatyzację "Nas", stworzenia doskonalszej rzeczywistości.



Zamiast tego otrzymałam podstarzałego biznesmena, który co kilka wyrazów musiał podtrzymywać wypowiedź zwrotami "Umm...", "jak, jak", "to, to to", "więc uchhh" i rozpoczął opisywanie prototypu autonomicznego busa od "To jest... Robovan. Zrobimy go i będzie wyglądał tak".