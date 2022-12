NASA przygląda się działalności Muska. Czy program Artemis jest zagrożony?

Według planów lądownikiem będzie specjalnie do tego przygotowana wersja rakiety Starship. Tyle że Starship jak na razie jeszcze ani razu nie poleciał na orbitę okołoziemską. Jedyne co Starship zrobił to kilka podskoków na 10-12 kilometrów i jedno udane lądowanie po takim skoku. Nic więcej. Tymczasem zanim powstanie lądownik to Starship musi polecieć na orbitę, wylądować po locie na orbitę, polecieć na orbitę jako cysterna, zatankować na orbicie i polecieć w kierunku Księżyca. Sporo do zrobienia, jeżeli chce się zdążyć do 2025 roku.