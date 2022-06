Nieco z zaskoczenia, 13 czerwca FAA poinformowało o wydaniu decyzji środowiskowej dla SpaceX. Zgodnie z decyzją firma Elona Muska może wrócić do prac nad Starshipem i przygotowań do historycznego pierwszego lotu rakiety na orbitę okołoziemską. Warto jednak zauważyć, że aby otrzymać zezwolenie na start, firma musi podjąć siedemdziesiąt pięć różnych działań, które będą miały na celu minimalizację wpływu firmy na środowisko naturalne. Wśród działań tych pojawia się konieczność ograniczenia startów w weekendy do maksymalnie pięciu rocznie, konieczność zatrudnienia biologa, który będzie monitorować populacje zwierząt w rejonie, informowanie lokalnej społeczności o działaniach, które będą źródłem huku, szybkie usuwanie szczątków rakiet z środowiska naturalnego po nieudanych startach czy też zmiana oświetlenia kompleksu tak, aby nie zakłócało życia lokalnie występujących zwierząt aktywnych nocą.