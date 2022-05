Prezes SpaceX: człowiek będzie chodził po Marsie już za osiem lat. Tak, jasne

Pierwotnie planowana na koniec 2021 roku, decyzja co miesiąc odkładana jest przez FAA o kolejny miesiąc. Aktualnie ma ona zostać wydana do końca maja br. Jeżeli tym razem faktycznie pojawi się decyzja, to SpaceX będzie mógł złożyć wniosek o pozwolenie na realizację pierwszego lotu orbitalnego. Nawet jeżeli Starship trafi na orbitę, a następnie w całości wróci na powierzchnię Ziemi (raczej nie za pierwszym razem), to potem firma ma jeszcze mnóstwo kolejnych kroków do wykonania. W tym m.in. pierwsze udane lądowanie Starshipa po locie orbitalnym, pierwsze udane lądowanie pierwszego członu rakiety (Super Heavy) po locie orbitalnym, pierwsze przetaczanie paliwa z jednego Starshipa do drugiego na orbicie okołoziemskiej, pierwsze bezzałogowe lądowanie Starshipa na powierzchni Księżyca, pierwszy start z Księżyca, pierwsze załogowe lądowanie na Księżycu, pierwszy bezzałogowy lot Starshipa na Marsa, pierwsze lądowanie Starshipa na Marsie, pierwszy bezzałogowy lot Starshipa z Marsa na Ziemię itp. itd. Dużo tego, prawda?