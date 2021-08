Łazik Curiosity zmienia otoczenie. To już dziewięć lat jeżdżenia po powierzchni Marsa

Rozejrzyj się po powierzchni Marsa

Na pierwszy rzut oka nie ma tu nic ciekawego: pustynia, losowo porozrzucane mniejsze i większe skały, a w tle jedynie mniejsze i większe wzgórza. Warto jednak uświadomić sobie, na co patrzymy. To, co widzicie na zdjęciu to powierzchnia istniejącej od 4,5 miliarda lat planety, po której nigdy nie chodził ani jeden człowiek, ba, ani jedno zwierzę znane z Ziemi. Od czterech i pół miliarda lat jedyne co tam słychać to szum wiatru. Jedyne dźwięki, jakie pojawiły się w atmosferze tej planety, to dźwięki lądujących lądowników i łazików wysłanych przez obcą cywilizację (nas samych) z innej planety.