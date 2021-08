To się nazywa zwrot akcji. Jezioro, po którym jeździł łazik Curiosity, mogło nigdy nie istnieć

18 lutego 2021 r. na Marsie wylądował łazik Perseverance wraz z helikopterem Ingenuity. Kilka miesięcy później i kilka tysięcy kilometrów dalej także na Marsie wylądował chiński łazik Zhurong . Ich poczynania i aktywność na powierzchni Czerwonej Planety sprawiły, że pisało się o nich na tyle dużo, że wiele osób zapomniało, że na Marsie wciąż działa niezmordowany łazik Curiosity , niejako protoplasta nowszego Perseverance. Teraz jednak Curiosity wrócił do mediów.

Krater Gale

Łazik ten wylądował na Marsie już w 2012 r. Od tego czasu przemierza centralny fragment krateru Gale, którego średnica to niemal 150 km, w centrum którego znajduje się masywne wzniesienie noszące nazwę Aeolis Mons (Mt Sharp). Naukowcy wybrali ten właśnie krater, bowiem jego dno najprawdopodobniej miliardy lat temu stanowiło dno masywnego jeziora, a tym samym mogło być oazą życia, jeżeli takowe kiedykolwiek istniało na Czerwonej Planecie.

Jeziora to tam raczej nie było

Międzynarodowy zespół naukowców wysunął teraz zupełnie nową teorię, która wywraca misję łazika do góry nogami. Badacze przeanalizowali obfity korpus danych przesłanych na Ziemię przez Curiosity i stwierdzili, że jeziora mogło tam w ogóle nie być. Skąd taki pomysł? Część skał osadowych, które miały być dowodem na liczne i długotrwałe interakcje skał z cieczą, mogły w rzeczywistości powstać wskutek interakcji skał… z wiatrem.

Czy to oznacza, że łazik męczył się na marne? Zdecydowanie nie - po pierwsze dane zebrane przez niego pozwoliły ustalić prawdopodobne pochodzenie skał w kraterze Gale, a po drugie - to że nie było w nim jeziora, nie oznacza, że wody nie było tam wcale. Naukowcy zwracają uwagę na to, że aktualnie dno krateru Gale wskazuje, że na dnie były liczne mniejsze i większe stawy, które wciąż mogą nam dostarczyć informacji o przeszłości oraz astrobiologii na wczesnym Marsie.