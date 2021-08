Łazik Curiosity odkrywa Łuk Triumfalny na Marsie. No, prawie

Nie zmienia to jednak faktu, że każde takie odkrycie sprawia, że ludzie starają się w przypadkowych kształtach dostrzec dowód na to, że: jest to pozostałość po życiu/obcych/ludziach, czy też jest to dowód na to, że zdjęcia zostały wykonane w niedokładnie posprzątanym studiu na Ziemi. Nie ma co się jednak tym przejmować i po prostu wystarczy cieszyć się tym, że żyjemy w czasach, w których człowiek może przyglądać się niewielkim głazom na powierzchni planety oddalonej od nas o dziesiątki, a czasami setki milionów kilometrów.