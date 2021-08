NASA: wydaliśmy miliard i nie mamy skafandra dla astronautów. Elon Musk: ja mogę zrobić

Jeżeli jednak Elon Musk będzie dostarczał rakiety, będzie dostarczał lądowniki księżycowe, skonstruuje skafander księżycowy, a w końcu zapewne zacznie budować bazę czy stację paliw na Księżycu, to powstanie pytanie o zasadność istnienia NASA. Tak, owszem, jest to agencja, która postawiła człowieka na Księżycu, ale jest to też ta sama agencja, która następnie cofnęła się w rozwoju i już nigdy tego człowieka na Księżyc nie dostarczyła.

Być może zatem NASA (National Aeronautics and Space Administration) należy zamienić w MASA (Musk Aeronautics and Space Administration)? Zaoszczędziłoby to sporo problemów z rozwojem współczesnej astronautyki. Co więcej, zniknęłoby ograniczenie współpracy z chińską agencją kosmiczną. NASA nie może się kontaktować z chińskimi partnerami, ale prywatne przedsiębiorstwo MASA zapewne już by mogło. Choć po chwili namysłu, MASA jakoś źle się kojarzy.