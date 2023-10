Tak rządzi Twitterem wielki wizjoner i geniusz, Elon Musk. Te liczby robią wrażenie

W przyszłym tygodniu minie rok od pamiętnego wydarzenia - wejścia Elona Muska, wtedy już właściciela i szefa Twittera, do siedziby serwisu społecznościowego ze zlewem w rękach. Co się zmieni na platformie zapowiadał sam - jak się nazywał - Chif Twit. Pod jego rządami Twitter miał się odbić finansowo, wolność słowa i moc miały być dla wszystkich, przywileje w postaci m.in. przycisku edycji - dla płacących, boty i fałszywe konta miały zniknąć, a sam Twitter miał się stać X - platformą do wszystkiego.



Jak jest w praktyce? Tu warto oddać głos liczbom.