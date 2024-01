Elon Musk pochwalił się, jak robot Optimus składa pranie. Ale na nagraniu widać coś jeszcze

Koncern Tesla należący do Elona Muska słynie nie tylko z autonomicznych samochodów czy kontrowersyjnego Cybertrucka, ale także pracy nad oczkiem w głowie ekscentrycznego miliardera: humanoidalnego robota Optimusa.



Według zapewnień Muska na gotowego Optimusa będziemy musieli poczekać jeszcze od trzech do pięciu lat, lecz co jakiś czas do internetu – poprzez kanały Tesli lub Muska – trafiają pokazy możliwości prototypów. Jednak według internautów ostatni materiał to pokaz możliwości edycji wideo, a nie zdolności robota.