Największym atutem Optimusa ma być jednak jego cena. Elon Musk zapowiada, że Tesla jest niemal gotowa do jego masowej produkcji, w liczbie egzemplarzy wyrażanej w milionach. To również oznacza, że robot - z uwagi na wolumen sprzedaży - mógłby być sprzedawany w atrakcyjnej cenie. Co to dokładnie oznacza? Zdaniem Muska: kwotę około 20 tys. dol.